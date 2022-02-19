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Çok peynir yersek gezegen kurtulur mu? | Normal peynir mi, vegan peynir mi?

O, her yemeği daha lezzetli bir hale getiren sihirli malzeme… Peynir!

19 Şubat 2022 13:04

O, her yemeği daha lezzetli bir hale getiren sihirli malzeme… Peynir!

Et tüketimini azaltmak isteyen birçok insan daha fazla peynir tüketmeye başlıyor. Ancak özellikle süt ürünleri ve peynir, ete benzer bir çevresel etkiye sahip olabilir. Ama buna da alternatif var: Vegan peynir.

DWTürkçe, inek sütünden yapılma peynir ile kaju fıstığından yapılma peynir üreten imalatçıları ziyaret etti,  farklı peynirlerin yapımlarını, çevreye etkilerini ve tatlarını karşılaştırdı.

Çok peynir yersek gezegen kurtulur muNormal peynir mivegan peynir mi?

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