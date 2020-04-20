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Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan sığınmacılar, vatandaşların polise bildirmesiyle adreslerine götürüldü

20 Nisan 2020 15:47

Denizli'de sabah erken saatlerde İl Göç İdaresi önüne getirilen ve kaldırıma uzanarak uyuyan çoluk çocuk 60 mülteci, otobüslere bindirilerek gitmek istedikleri yere gönderildi.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde, Yunanistan’a geçmek için Edirne İpsala Sınır Kapısı’na giden ancak karşıya geçemeyen Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 60 mülteci, Malatya’daki 14 günlük karantina süresinin ardından Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne getirildi. Çevreden geçen vatandaşlar bazılarının çocuklarıyla kaldırımda uyuyan mültecileri görünce polisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından mültecilerin başka kentlere sevk edilmek üzere Denizli’ye getirildiklerini tespit etti. Ardından polis ekipleri Denizli’de ikametleri bulunan ve kentte kalmak isteyen 25 kişiyi maske ve eldiven gibi gerekli tedbirleri aldıktan sonra polis araçları ile gitmek istedikleri yere götürdü. Şehir dışına gitmek isteyenler ise bölgeye çağrılan çevik kuvvet otobüsüne sosyal mesafe kurallarına göre bindirilerek otogara götürüldü.

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