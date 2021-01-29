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Çocuklarını dilendiren ailelere operasyon

29 Ocak 2021 11:01

İstanbul Esenyurt’ta aileleri tarafından zorla dilendirilen 16 çocuk polisin günlerce süren takibi neticesinde devlet tarafından muhafaza altına alındı. Çocuklarına zorla dilendiren ve teşvik eden 5 aile ise gözaltına alındı haklarında soruşturma başlatıldı.

İlçe genelinde bir süredir yabancı uyruklu çocukların dilendirildiğini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri haftalar boyunca çocukları ve ailelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 16 çocuk toplam 5 ayrı aile tarafından dilendirildiği tespit edildi. Çocuklarını dilendirilen aileler göz altına alındı.

Çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildi

Ailelerin çocuklarını zorla dilendirmesi üzerine haklarındaki soruşturma devam ediyor. Gerekli yasal işlemler sonrasında, ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ gerekçesiyle nöbetçi Cumhuriyet Savcılarının talimatla yaş gruplarına göre çocuklar Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarına yerleştirildi.

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