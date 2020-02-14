Muhtarlık binası yerine kitabevine öncelik verdi; ödüllü kitap okuma yarışması başlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Akpınar Mahallesi'nde muhtar, muhtarlık binası açmak yerine kitabevi kurmaya öncelik verdi. Çocuklara ödüllü 'kitap okuma' yarışması düzenleniyor. Amaç çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, teknoloji bağımlılığından kurtarmak.

Yarışmayı Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez düzenliyor.

Muhtarın kurduğu kitabevinden ya da kendisinin temin ettiği kitapları en çok okuyan çocuk her ayın başında ödül alıyor.

Mahallede hangi çocuğun en çok kitap sayfasını okuduğu öğretmenler tarafından belirleniyor.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez T24'e verdiği bilgide,"31 Ocak'ta yarışmamızın birincisine Hendek Kaymakamı çeyrek altın hediye etti. İnanıyorum çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazandıktan sonra ödül almadan da okumaya devam edecekler" dedi.

Gelmez her ay verilen ödülün değişeceğini söyledi. "Teknolojik eşyalar hariç her hediye olabilir" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez, göreve başlamasının ardından 3 ay içinde mahalleye kitabevi kurdu. Gelmez, kitabevinden çocukların istediği saatte istediği gün imza atıp, ismini yazdırıp kitap alabildiğini söyledi.

Yarışmanın görevde bulunduğu süre içinde devam edeceğini söyleyen Gülmez, "Kurduğumuz kitabevine bir de çocuklar arasından bir başkan seçtik. Başkan bana 'Muhtarım saat akşam 10'da bile ismini yazdırıp kitap almak isteyenler oluyor' dedi. Tabii bunda ödülün de etkisi var" sözlerini kullandı.

(Kitabevindeki raflardan...)

Gülmez, 5830 nüfuslu mahallede şu ana kadar, 80 çocuğun kurdukları kitabevinde kaydı bulunduğunu söyledi.

Muhtarın amacı mahallenin merkezine daha büyük bir kitabevi açmak. Bunu da muhtarlık binasıyla eş zamanlı yapacaklarını söyledi.

(Ocak ayı birincisi Selcan Karagöz Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır'ın elinden ödülünü alırken)

Muhtar Ogün Gülmez, kitabevinde boşta duran raflara kitap desteği beklediklerini de belirtti.