Dünyada çocuk pornosu izleyenlerin tespit edildiği ‘pedomap.live’ adresli site yayına başladı. Sitede çocuk pornosu izleyenlerin IP adresleri tespit ediliyor ve anında haritalandırılıyor. Sitedeki verilere göre en çok çocuk pornosu ABD’de izlenirken, Türkiye’de de çocuk pornosu izlendiği görülüyor. Site güvenlik güçleriyle işbirliği halinde çalışıyor.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği yetkilileri, ANKA'ya yaptığı açıklamada, sitesin tespit ettiği bilgiler sonrasında güvenlik güçlerine sorumluluk düştüğünü belirtirken, Türkiye’de bir ilin kolluk kuvvetlerinin site yöneticileri ile anlaştığını söyledi.