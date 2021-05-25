T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuk parkında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

25 Mayıs 2021 09:04

İstanbul Ümraniye'de parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde,  iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştı. Olayda bir kişi silahtan çıkan mermilerle diğer kişi de bıçaklanarak yaralandı. 

Olay, dün saat 18:00 sıralarında Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda meydana geldi. İddaya göre, Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Selçuk Akçam, silahını çekerek Ali Erdem Aymutlu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne, biriside bacağına isabet etti. O sırada bıçağını çeken Aymutlu,  Akçam'ı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara İlk müdahelenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na sevk edidi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

istanbul ümraniyeçocuk parkında silahlı kavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Temmuz 2021

"Dünyadaki 600-700 Akdeniz foku sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor"

Otogarda seyahat ve aşı hareketliliği

Göztepe, yeni sezon formalarını taraftarının evine giderek tanıttı

İsrail'de petrol rafinerisinde patlama

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: İstanbul'da hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24