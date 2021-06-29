T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Özkan'dan Elmalı davası açıklaması: Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda

29 Haziran 2021 11:36

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması hakkında yaptığı basın açıklamasında "Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda. İstismarcıların kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz" dedi. 

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması yeniden gündeme geldi. Karara tepki gösteren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda 6 yaşında ve 8 yaşında iki çocuğumuz sistematik bir biçimde kendi öz anneleri, üvey babaları ve akrabalar tarafından istismara uğradı.  Eğer bu çocuklar yaşamları korunmasaydı belki de cesetlerini bir yerde bulacaktık. Çocukların adli tıp raporları geldi. İstanbul Adli Tıp, Balıkesir Adli Tıp, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal hizmet uzmanları çocukların istismara uğradıklarını belgelediler ama bugün o istismarılar aramızda geziyor. Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda. Belki çocuklarınızın yanında bir bakkalda, bir manavda, belki de yan komşunuz olarak çocuklarınızı istismardan koruyun. Bugün yargının ihtisaslaşmasını istiyoruz. Peki bu çocuklar güvende mi? Hep birlikte mücadele etmeliyiz. İstismarcıların kökünü kurutana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz."

Özkan, basın açıklamasında dair paylaştığı videoya ise "Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda . İstismarcılar Elmalı Davasında tahliye edildi ve sanıkların yüzlerindeki o ifade çocuklara ihanetti. Heyete anlattık ama çaresiz kaldık" notunu düştü. 

TIKLAYIN - İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi
saadet özkanuimçouk istismarıistismarelmalı davası

Diğer Videolar

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

İrfan Değirmenci'den Ebrar Karakurt'un hedef gösterilmesine tepki: Çok özeniyorlarsa işte oradadır Afganistan

Doğu Perinçek: İstedikleri kadar beğenmesinler, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı

Boston Dynamics'in Atlas isimli robotu bu kez şov yaptı

Afgan gazeteci Ahmet Mengli: Kabil Havalimanı'ndaki insanlar ABD’ye Kanada’ya alınmazsa İran ve Türkiye yolunu tutacaklar

Afgan gazeteciden NATO Genel Sekreteri'ne: Ne olur Taliban'ı tanımayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24