Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Özkan'dan Elmalı davası açıklaması: Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması hakkında yaptığı basın açıklamasında "Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda. İstismarcıların kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması yeniden gündeme geldi. Karara tepki gösteren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda 6 yaşında ve 8 yaşında iki çocuğumuz sistematik bir biçimde kendi öz anneleri, üvey babaları ve akrabalar tarafından istismara uğradı. Eğer bu çocuklar yaşamları korunmasaydı belki de cesetlerini bir yerde bulacaktık. Çocukların adli tıp raporları geldi. İstanbul Adli Tıp, Balıkesir Adli Tıp, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal hizmet uzmanları çocukların istismara uğradıklarını belgelediler ama bugün o istismarılar aramızda geziyor. Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda. Belki çocuklarınızın yanında bir bakkalda, bir manavda, belki de yan komşunuz olarak çocuklarınızı istismardan koruyun. Bugün yargının ihtisaslaşmasını istiyoruz. Peki bu çocuklar güvende mi? Hep birlikte mücadele etmeliyiz. İstismarcıların kökünü kurutana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz."

Özkan, basın açıklamasında dair paylaştığı videoya ise "Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda . İstismarcılar Elmalı Davasında tahliye edildi ve sanıkların yüzlerindeki o ifade çocuklara ihanetti. Heyete anlattık ama çaresiz kaldık" notunu düştü.

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