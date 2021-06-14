Çocuğunu akülü arabayla gezdiren baba, kâğıt toplayıcı çocukları gezintiye çıkarmıştı: Mansur Yavaş'ın talimatıyla o çocuklara akülü araba hediye edildi

Ankara'da bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu akülü arabayla gezdiren bir baba, sokakta kağıt toplayan çocukları görünce dayanamayrak onları da gezintiye çıkardı.



Akülü arabaya binen kağıt toplayıcısı çocukların mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

Mansur Yavaş'tan talimat

Konunun duyulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş talimat vererek çocuklara ulaşılmasını sağladı.

ABB'ye bağlı zabıtalar çocuklara ve ailesine ulaşıp akülü araç hediye ettiler.

Türkmen oldukları belirtilen çocukların Türkiye'ye 3 yıl önce Telafer'den geldikleri öğrenildi.

Ayrıca aileye gıda yardımı yapılacağı da bildirildi.