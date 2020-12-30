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Çocuğa cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

30 Aralık 2020 16:52

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin binanın yanına çağırdığı 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmak istediği yolundaki iddia ortalığı karıştırdı. Öfkeli mahalle sakinleri mağazaya kaçırılan yabancı uyruklu kişiyi linç etmek istedi. Polis, kalabalığa müdahale edip, şüpheliyi polis ekip aracına bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Güzelyurt Mahallesi 19'uncu Sokak'ta yürüyen Afgan uyruklu Mohammed A., kimliği açıklanmayan 11 yaşındaki kızı bir apartman boşluğuna çağırarak, iddiaya göre cinsel istismar girişiminde bulundu. Kız bağırarak hemen oradan uzaklaşıp, yakındaki mobilya imalathanesine girerek yardım istedi. Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanan öfkeli bir grup, yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak tartaklamaya başladı.

Polis ekipleri sevk edildi

Mahalle sakinlerinden bazı kişiler ise, öfkeli grubun elinden aldıkları şüpheliyi bir mağazaya götürerek polise haber verdi. İhbar üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bu adrese sevk edildi. Gelen polis ekipleri, taciz girişiminde bulunmak istediği öne sürülen yabancı uyruklu kişiyi linç etmek isteyen öfkeli grubu dağıttı. Bu sırada korkarak yardım isteyen küçük kız çevredekilerin yardımı ile polislerin yanına getirilerek ekip aracına alındı. 

Linç girişimi

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri koridor oluşturarak mağaza önüne ekip aracını yaklaştırdı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yabancı uyruklu kişi, polislerin arasında binadan çıkarılarak polis aracına bindirildi. Bunu gören bazı kişiler yeniden harekete geçerek, polis ekip aracındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis, bu kişileri uzaklaştırmaya çalışırken kısa süreli arbede çıktı. Polis ekip aracı bunun üzerine güçlükle ilerleyerek, hızla uzaklaştı. Bölgede gerginliğin tırmanabileceği göz önüne alınarak zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi. 

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

Bir görgü tanığı, şüphelinin kızı binanın yanındaki boşluğa çağırdığını, kızın tacize uğrayacağı korkusu ile bağırarak yardım istediğini ve hızla yanından kaçtığını anlattı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

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