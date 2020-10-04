T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu

04 Ekim 2020 10:48

Küçük ve büyükbaş hayvanları sürekli kaybolan Hasan Ay, sorunu drone ile çözdü. Kaybolan inekleri bir süre arayan Ay, bulamayınca drone uçurup 2 kilometre uzağa göndererek ineklerini buldu.

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar köyünde doğal hayatı anlatan videolar çekip sosyal medyada yayınlayan Hasan Ay, küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşırken en büyük sorunlarından bir tanesi de kaybolan büyük ve küçükbaş hayvanları bulmak olan Ay'ın sabah otlatmaya çıkardığı hayvanları hava kararmadan tekrar ahıra götürmesi gerekiyor. Ancak bazı zamanlar hayvanlar kaybolup, Ay'ın sabah bıraktığı bölgeye gelmiyor. Saatlerce, kimi zaman günlerce hayvanlarını dağlarda arayan çoban ise çözümü teknolojiyi kullanmakta buldu. Öncelikle yüksek bir tepeye çıkıp yürüyerek inekleri arayan Ay, bulamadığında ise internetten alıp çantasında getirdiği drone'u havalandırıyor. Drone ile 1-2 kilometre alanı hızlı bir şekilde tarayan çoban hayvanların yerini buluyor.

“Drone çobanların gözü kulağı olacak”

Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Hasan Ay, “Hayvanlarımız kaybolduğunda gece bulamadığımız zaman kurtlar parçalıyor, sürümüzü dağıtıyordu. Hayvanlarımızı günlerce aradığımız oluyordu. Böyle içimden yukarıdan bir gözümüz olsa, onları bulsak gece karanlık olmadan getirsek diye çok hayal kurdum. Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor, drone diye bir cihazın çıktığını öğrendim. Bu cihazla gökyüzünden her yeri görebiliyorsun. Bende araştırdım ve bu çobanların çok işine yarar dedim. Bende kendime sipariş verdim ve drone aldım. Hayvanlarımız yine kayboldu, ben de bir zirveye çıkarak drone'yi çalıştırdım. Daha sonra elimle koymuş gibi dağları tararken ineklerimi buldum. Bundan sonra hayvanlarım kaybolduğunda drone ile bulacağım. Drone çobanların gözü kulağı olacak” diye konuştu.

ETİKETLER

konyahasan ayçobandrone

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Kasım 2020

Lokantalar, restoranlar sadece paket servis yapacak; esnaf dertli: ‘’Cuma gününden sonra işsiziz; kahveyi, çayı paket servisle mi götüreceğiz?"

'Dünya Tuvalet Günü' videoları: 4 milyardan fazla insan sağlıklı tuvalete erişemiyor

HDP'li Gülüm hayatını kaybeden hasta tutukluları hatırlattı: Ölümlerine dek bekleniyor!

Barış Soydan yorumladı: Merkez Bankası yeni Başkanı Ağbal, Albayrak dönemini reddi miras yaptı; Erdoğan'ın sabrı uzun sürmeyebilir

İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo'lu fotomontaj tartışması: "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren tweet'ini kaldıran Cemal Enginyurt'tan...

Ganalı spikerin maç sonuçlarını okuduğu anlar viral oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Perihan Mağden 'Bir Başkadır'ı yazdı: Bu dizide tahammül edemediğim iki...

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı ile ilgili ilk açıklama:...

Salgına karşı kademeli plan: Sokağa çıkma yasakları belli saatlerde hafta...

AKP iki gün sonra, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Çakıcı'ya...

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'e yükseltti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren tweet'ini kaldıran Cemal Enginyurt'tan...

Ganalı spikerin maç sonuçlarını okuduğu anlar viral oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24