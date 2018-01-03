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CNN Türk'te 2018 yılı zamları böyle anlatıldı: Küçük tatlı zamlar...

03 Ocak 2018 14:33

CNN Türk ana haberinde 2018'de gelen zamların 'küçük tatlı zamlar' diye anons edilmesi sosyal medyada tepki çekti. Evrensel'in haberine göre; Türkiye 2017 yılında elektirikten benzine, gıdadan ulaşıma, MTV'den ÖTV'ye kadar farklı alanlarda birçok zam haberi alırken 1 Ocak 2018 itibarıyla elektrik, su, köprü-otoyol ücretleri, vergi, ceza ve harçlara değerleme oranı ya da farklı oranlarda zam geldi. 2018'de gelen zamları 'Yeni yıl yeni zamlar' başlığıyla haberleştiren CNN Türk'te ana haber bültenini sunan Duygu Demirdağ, bu haberi "küçük tatlı zamlar" diye servis etti. "Küçük tatlı zamlar" ifadesi sosyal medyada tartışma konusu olurken twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

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