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CNNTürk'te 'söz alma' gerginliği: Hakan Bayrakçı kulaklığını fırlatarak programı terk etti

28 Aralık 2020 09:00

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda dün SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile gazeteci Metin Özkan arasında söz alma tartışması yaşandı. 

Stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olan tartışma sırasında, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, telefonla programa bağlanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ya bir şeyler söylemek için araya girince gazeteci Metin Özkan sert tepki gösterdi. Metin Özkan, Semiha Şahin’den “Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Hakan Bey’i susturun” derken, Semiha Şahin, Özkan'a “Kabalaşmayın” şeklinde yanıt verdi.

Hakan Bayrakçı da bunun üzerine, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metin’ciğim, istersen bırakıp gideyim?" derken, kulaklığını fırlatarak programı terk etti. 

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