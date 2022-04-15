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CNNTürk'te Hulki Cevizoğlu ile tartışmıştı; Altan Tan’a PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası

Tan, "Kürtçe'nin bölgesel resmi dil ilan edilebileceği" önermesinde bulunmuştu

15 Nisan 2022 10:44

24, 25 ve 26. dönem Diyarbakir Milletvekili Altan Tan, hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nin PKK propagandası yapmaktan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini duyurdu. Tan'a verilen ceza ertelenmedi.

Altan Tan, 24 Mart 2021'de CNNTürk'te katıldığı programda dünyanın birçok ülkesinde bölgesel resmi dil uygulamalarının olduğunu belirterek "Kürtçe'nin bölgesel resmi dil ilan edilebileceği" önermesinde bulunmuştu. 

Mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tan, şu ifadeleri kullandı.

"Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Hulki Cevizoğlu'nun tahrik ve hakaretleri sonucu açılan davada hakkımda PKK propogandası yapmaktan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezayı da ertelemedi."

Programda Kürtçe’nin bölgesel resmi dil ilan edilmesi ve yerinde yönetim sisteminin getirilmesini savunan Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atatürk eleştirisi ve terör propagandası yaptığını iddia eden Cevizoğlu, "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz” demişti.

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimsey

 

Altan TanPKK propagandasıaltan tan hulki cevizoğlu tartışmasıCNN Türk

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