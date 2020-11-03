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CNNTürk'te duygu dolu anlar; spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı

Şahin, Van depremi sürecinde mesleği bırakma notasına geldiğini söyledi

03 Kasım 2020 09:30

CNN Türk haber muhabiri Ceylan Sever, İzmir'deki depremin sembol apartmanlarından biri haline gelen Doğanlar Apartmanı'nın önünde arama kurtarma çalışmaları sırasında şahit olduklarını anlatırken  gözyaşlarını tutamadı. 

Sever, konuşmakta güçlük çektiğini ifade ederek program sunucusu Semiha Şahin'e sözü bıraktı. Sesi titreyen Şahin, konuşmakta güçlük çekerek stüdyodaki konuklarına 'Bana yardım edin, bir şeyler söyleyin' diyerek gözyaşı döktü.

Şahin, Van depremi sürecinde de mesleği bırakma notasına geldiğini söyledi

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