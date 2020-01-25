T24 LogoT24 Logo
Haberler

DHA muhabirinden depremzedelere: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Dha muhabiri konu hakkında yaptığı açıklamada "Sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım" dedi

25 Ocak 2020 18:55

Elazığ’da meydana gelen, 29 kişinin ölümüne, 1243 kişinin yaralanmasına neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından; vatandaşlar, çadırlara okullara ve spor salonlarına sığındı. Depremzedelerin kaldığı çadırlardan birine giden CNN Türk muhabiri Ferit Demir, "Çok sarsıntı oldu. Ama huzurla bu çadır içinde oturuyorsunuz" sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım. Beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum" dedi.

CNN Türk muhabiri, depremzedelerin 'sıcacık çadırları' içinde ne kadar mutlu olduklarını anlatmaya çalışırken, çadır içindeki depremzedeler, "Kapılar açılmalı, çocuklar hep üste üste bindi" karşılığını verdi. Muhabir sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda bulunduğunuz manzaradan mutlusunuz. Dün tedirginlikle dışarıda geçirmişlerdi zamanlarını. Bugün sıcacık çadırları içinde oturuyorlar, mutlular. Bu mutluluk da, insanların çadırları evlerinin yakınlarına kurmalarından. Çadırları evlerine yakınlarına kurdukları için de mutlu bir şekilde, hem evlerinin yakınında eşyalarını, yiyeceklerini getiriyorlar. Birazdan çayları da kaynamak üzere, çaylarını demlemek üzereler. Sıcacık çaylarını içecekler."

Muhabir Ferit Demir, diyaloğunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından özür dilerken, "Arkadaşlar yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım. Ama fakat demeden beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum. Sorulmaması gereken bir soruyu sormuşum, üstelik gazetecilik etiği içinde var olmayan bir soru olmuş bunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

ETİKETLER

cnn türk muhbairicnn türkmuhabirsıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlardepremelazığ depremi

Diğer Videolar

Bağcılar'da yol verme kavgası; sürücüler birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı...

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı...

Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor...

Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya...

Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24