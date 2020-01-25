DHA muhabirinden depremzedelere: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Elazığ’da meydana gelen, 29 kişinin ölümüne, 1243 kişinin yaralanmasına neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından; vatandaşlar, çadırlara okullara ve spor salonlarına sığındı. Depremzedelerin kaldığı çadırlardan birine giden CNN Türk muhabiri Ferit Demir, "Çok sarsıntı oldu. Ama huzurla bu çadır içinde oturuyorsunuz" sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım. Beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum" dedi.

CNN Türk muhabiri, depremzedelerin 'sıcacık çadırları' içinde ne kadar mutlu olduklarını anlatmaya çalışırken, çadır içindeki depremzedeler, "Kapılar açılmalı, çocuklar hep üste üste bindi" karşılığını verdi. Muhabir sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda bulunduğunuz manzaradan mutlusunuz. Dün tedirginlikle dışarıda geçirmişlerdi zamanlarını. Bugün sıcacık çadırları içinde oturuyorlar, mutlular. Bu mutluluk da, insanların çadırları evlerinin yakınlarına kurmalarından. Çadırları evlerine yakınlarına kurdukları için de mutlu bir şekilde, hem evlerinin yakınında eşyalarını, yiyeceklerini getiriyorlar. Birazdan çayları da kaynamak üzere, çaylarını demlemek üzereler. Sıcacık çaylarını içecekler."

Muhabir Ferit Demir, diyaloğunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından özür dilerken, "Arkadaşlar yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım. Ama fakat demeden beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum. Sorulmaması gereken bir soruyu sormuşum, üstelik gazetecilik etiği içinde var olmayan bir soru olmuş bunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.