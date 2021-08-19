CNNTürk'e bağlanan Afgan gazeteci: Atatürk'ü dinleselerdi o zaman ülkem bu pozisyonda olmazdı

CNNTürk canlı yayınına bağlanan Afgan gazeteci Nazira Karimi, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolüne geçmesini yorumlarken "Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitseydi. O zaman bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın değişeceğine inanmadığını da sözlerine ekleyen Karimi, şunları söyledi:

"Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum, verilecek uluslararası destek onları değiştirmeyecektir. Taliban'a mesaj yollamak istiyorum. Değiştiyseniz bunu gösterin, ideolojinizi de değiştirin. Afgan kadınları vazgeçmeyecek ve haklarını korumaya devam edecek. Ben de uzakta bile olsam onların sesi olmaya devam edeceğim.

Madem değiştiler bayrağımıza dokunmasalardı. Onlar Afgan bayrağını indirdi. eğer değiştilerse Afgan bayrağı ve kendi bayraklarını yan yana assınlar. Afganistan bayrağı benim kimliğim, o bayrak benim! Şimdi de yanımda ve onu öpüyorum"