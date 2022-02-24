CNN Türk canlı yayınında kedi "Donbass" masaya çıktı

24 Şubat 2022 19:59
CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dikkat çeken anlar yaşandı. Programda Rusya-Ukrayna krizi konuşulduğu sırada kanalın kedisi “Donbass” stüdyoya girdi. Canlı yayın devam ederken yaşanan bu olayda ilgi de haliyle Donbass’a döndü.
Programın konuklarından Zafer Şahin kedinin fotoğrafını çekerken Donbass da Ahmet Hakan’ın masasına çıkmayı tercih etti.
Ahmet Hakan Rusya-Ukrayna krizi başlamasına neden olan Donbass bölgesinin adını kediye verdiklerini dile getirdi.
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