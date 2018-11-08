CNN Muhabiri Acosta, Beyaz Saray'a alınmadı

ABD Başkanı Trump ile kavga eden CNN muhabiri Jim Acosta, paylaştığı bir video ile Beyaz Saray Basın kartının alındığını açıkladı. Videoda Beyaz Saray girişinde bir gizli servis çalışanının Acosta'dan kartını aldığı görülüyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, akşam bir dizi tweet paylaştı. Bu tweetlerde Sanders, Trump'ın basın özgürlüğüne inandığını ve zor sorulara her zaman açık olduğunu belirtti ancak bir beyaz saray stajyerine “ellenmesine” asla tolerans göstermeyeceklerini söyledi. Sanders aynı zamanda bahsi geçen muhabirin başka basın mensuplarının soru sormasına izin vermediğini belirtti. Sanders bu nedenlerden dolayı Acosta'nın saraya giriş izninin başka bir açıklamaya kadar yasaklandığını belirtti. Acosta bu paylaşımı alıntılayarak “Bu bir yalan” yazdı.