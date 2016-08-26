Cizre'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, saat 06.40'ta Konak Mahallesi'nde bulunan Polis Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın şiddeti ile birçok yerde ev ve işyerlerinin camları kırıldı.