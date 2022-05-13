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Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli yaşadıklarını anlattı, Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu

"Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim"

13 Mayıs 2022 10:41

'Çukur' dizisindeki 'Timsah Celil' rolüyle tanınan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Meli Bendeli, Armağan Çağlayan'ın programında yaşadığı süreci anlattı. Başından geçenleri sesi titreyerek anlatan Bendeli'nin sözleri Çağlayan'ı ağlattı.

'Çukur', 'Cam Tavanlar' dizilerinde oynayan dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Yaşadığı süreçle çok konuşulan Bendeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu. Yıllarca yaşadıklarını anlatan Bendeli, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Armağan Çağlayan'ın "Çok zor bir karar aldınız diye düşünüyorum" sözleri üzerine konuşan Bendeli, "Bu zaten 32 yılımı aldı. Zordu gerçekten" dedi. Kendisine uzun süre boyunca, "Ben kötü bir şey yapmadım" diye söylediğini belirten Bendeli, "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim." dedi.

Bu zamana kadar kendi imkanları ve çabalarıyla dizilerde rol bulduğunu söyleyen ünlü isim, "Şu saatten sonra Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü oynamayacaksam dizilerde yer almam. Yan rolleri ve millerin hoşgörüsünü bekleyecek zamanım yok. Ankara'ya taşındım ve orada bir düzen kurmaya çalışıyorum. Önce bir altın bileziğim olsun diye mesleğimi elime aldım ama benim hayatım daha değerli" şeklinde konuştu.

Meli Bendeli anlattıklarından sonra kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğulan Armağan Çağlayan, "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir insanın herkese kızgın olması taşınması çok zor bir yük" ifadelerini kullandı.

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