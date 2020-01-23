Cinsiyet değiştirdiği gerekçesiyle ordudan atılan asker gözyaşlarını tutamadı

Askerliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Hui, Güney Kore ordusundan kendisini kadın asker olarak kabul etmesi yönünde talebini iletti. Ordunun kendisine şans vermesini isteyen asker, o anlarda göz yaşlarını tutamadı. Hui, gerilimin had safhada olduğu Kuzey Kore sınırında görev yapmak istediğini söyledi.

Güney Kore tarihinde ilk

Güney Kore tarihinde ilk defa aktif bir ordu personelinin görevi, cinsiyet değiştirme operasyonu gerekçesiyle sonlandırıldı. Güney Kore, cinsiyet değiştirenleri ordudan uzak tutmak için çalışmalar yürütüyordu ancak ordunun içindeyken cinsiyet değiştirenler için henüz bir yasa çıkarılmamıştı. Ordudayken cinsiyet değiştiren personel için verilen bu karar ise emsal niteliği taşıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, cinsiyet değiştirme operasyonunun tahliye sebebi olarak düşünüleceği, bu kararın personel tahliyeleriyle ilgili askeri yasaya dayandırıldığı söylendi.

Ordu yetkilileri ayrıca askeri yasada fiziksel ve zihinsel sakatlıkları olan kişilerin orduya alınmasını önlemeye yönelik maddelere dikkat çekti.

"Kuzey Kore sınırında görev yapmak istiyorum"

Bu açıklamalar Güney Kore'de gündemi sarstı. İnsan hakları örgütleri, kararın ertelenmesi ve yeniden düşünülmesi yönünde taleplerini hükûmete iletti.

Byun Hui, orduda tank şoförü olarak görev yapmaktaydı, cinsiyet değiştirme operasyonunu Kasım ayında, Tayland'da yaptığını açıkladı. 2019 yılındaki tank sürüş becerilerinin resmi değerlendirmesinde, savaş siperi tabur personeli arasında en iyi dereceleri aldığını söyledi.