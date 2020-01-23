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Cinsiyet değiştirdiği gerekçesiyle ordudan atılan asker gözyaşlarını tutamadı

23 Ocak 2020 11:00

Güney Kore ordusunun cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği gerekçesiyle ordudan ihraç ettiği personeli Byun Hui, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

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