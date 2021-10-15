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Cinsiyet belirleme partisine kaplan getirdiler

15 Ekim 2021 08:46

Dubai'de yaşayan bir çiftin, doğacak çocuklarının cinsiyetini açıklamak için verdikleri partiye kaplan getirmeleri sosyal medyada tepki çekti.

Dubai'de yaşayan bir çift, doğacak çocuklarının cinsiyetini açıklamak için verdikleri partiye bir kaplan getirdi. Çocuğun cinsiyetini simgeleyen renklerin yer aldığı balonu patlatan kaplan videosu, sosyal medyada tepki çekti.

Hayvanseverler kaplanın yerinin doğal hayat olduğuna dikkat çekerken; videoyu paylaşan kadın, plastik malzemeler kullanıldığını ve hayvanın zarar görmediğini açıkladı.

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