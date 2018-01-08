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Çin'de petrol tankeri kazası: Çevresel bir facianın önüne geçmeye çalışılıyor

08 Ocak 2018 13:20

Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor. Sanchi isimli tankerin Pazartesi günü halen yanmaya devam ettiği aktarıldı. 30 İranlı ile 2 Bangladeşli ise halen kayıp durumda... ABD Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarında Çin'e destek olması için bir askeri uçağını bölgeye gönderdi. Denize yayılan petrolün çevresel anlamda yarattığı tehlikenin boyutları henüz bilinmiyor. Tankerin kondensat isimli ultra hafif petrol taşıdığı ve çevre için ham petrole göre çok daha büyük tehlike yaratabileceği belirtiliyor. Çin bandralı bir kargo gemisi ile Cumartesi gecesi, Şangay'ın 165 deniz mili doğusunda çarpışan tankerde olay sırasında 136 bin ton İran petrolü bulunuyordu. Çin gemisinde bulunan 21 mürettebat ise kurtarıldı.Kurtarma çalışmalarına katılan Güney Kore, bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ile helikopter gönderdi.

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