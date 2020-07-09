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Çinde havai fişek fabrikasında patlama

09 Temmuz 2020 08:00

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Guanghan bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasından patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, çıkan yangının ardından gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangına 10 itfaiye istasyonundan 27 araç ve 83 kişinin sevk edildiği bildirildi. Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle etrafta bulunan acil servislere güvenli bir bölgelere çekilme talimatı verildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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