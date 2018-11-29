Çin'de dev reklam panosu, yoldan geçenlerin üzerine devrildi!

Olay, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Çangçun şehrinde yaşandı. Bir reklam panosu, yolda yürüyenlerin üzerine düştü.
Kaza anının kaydedildiği görüntülerde, bir alışveriş merkezinin dışındaki yaklaşık 4 metre uzunluğundaki reklam panosunun, yoldan geçen 4 kişinin üzerine düştüğü görülüyor.
4 kişi yaralandı
Çin devlet medyasının haberine göre, kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Diğer 3 kişi ise olayı hafif yaralarla atlattı.
Kaynak: Reuters