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Çin'de dev reklam panosu, yoldan geçenlerin üzerine devrildi!

29 Kasım 2018 16:09

Olay, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Çangçun şehrinde yaşandı. Bir reklam panosu, yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Kaza anının kaydedildiği görüntülerde, bir alışveriş merkezinin dışındaki yaklaşık 4 metre uzunluğundaki reklam panosunun, yoldan geçen 4 kişinin üzerine düştüğü görülüyor. 4 kişi yaralandı Çin devlet medyasının haberine göre, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Diğer 3 kişi ise olayı hafif yaralarla atlattı. Kaynak: Reuters

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