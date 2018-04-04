Cinayeti araştıran kadın muhabiri darp ettiler

5 Ocak'ta kaybolan Ecem Balcı'nın Süleyman K. tarafından gömüldüğü ortaya çıkmış, Süleyman K. genç kadın kaybolduktan 43 gün sonra Ecem'i Ayvazpınar Köyü'ne gömdüğünü itiraf etmişti. Süleyman K. verdiği ilk ifadede Ecem Balcı'yı gömmek için kazma ve küreği Hüseyin adlı bir arkadaşının evinden aldığını da söylemişti. Balçiçek İlter'le 'Olay Yeri' ekibinden muhabir Sema Akbulut ve kameraman Gökay Yıldız, Gölcük'te Hüseyin Bey ile görüşmek için randevulaştı. Randevu saatinde olay yerine giden ekip, Hüseyin Bey'in kız kardeşi tarafından darp edildi. Muhabir Sema Akbulut uğradığı darp sonrasında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı. İşte o görüntüler...