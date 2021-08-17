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Cinayet zanlısı 11 yıl sonra cinayetin işlendiği mahallede yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

17 Ağustos 2021 16:16

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kardeşini ailesinin rızası olmadığı için evlendiği gerekçesiyle öldüren şüpheli, aradan geçen 11 yılın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kavaklı Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahıs, ailesinin rıza göstermediği biri ile evlenmek istemesi üzerine 07 Eylül 2011 tarihinde öldürülmüş, M.A. isimli şahsın öldürülmesi sonucu, olayın firari şüphelisi olan ve 11 yıldır aranan kardeşi L.A.’nın (23) yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, firari şahsın 15 Ağustos tarihinde Ergani ilçesi Kavaklı mahallesine geleceği tespit edilmiştir. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, firari şüpheli L.A. köyün mera alanında yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış ve ceza evine teslim edilmiştir” denildi.

Diyarbakır11 yıl sonra yakalanan zanlı

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