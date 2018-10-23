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Çin, Türkiye'de televizyon kanalı açmaya hazırlanıyor

23 Ekim 2018 15:31

Yaklaşık 2 senedir yayın hayatına Türkiye'den devam eden Çin Ulusal Radyosu Türk'ün (CRI Türk) Haber Müdürü Kamil Erdoğdu, açıklamalarda bulundu. CRI'n Çin Medya Grubu'na dahil edildiğini ve daha da güçleneceğini kaydeden Erdoğdu, Türkiye'deki yeni hedeflerinin bir televizyon kanalı açmak olduğunu söyledi. 1941 yılında Pekin Radyosu adı altında sektöre giriş yapan CRI'ın, 2016'da Türkiye'de CRI Türk adı ile yayın hayatına başladığını ifade eden CRI Türk Haber Müdürü Kamil Erdoğdu, “Bizim burada yaptığımız dijital yayınlar öne çıktı. İnternet üzerinden yayın yapan radyolarımız, televizyonlarımız ve haber sitelerimiz var” dedi. İlerleyen zamanlarda radyoyu ve radyonun arkasındaki dijital ortamı daha da güçlendireceklerini dile getiren Erdoğdu, “CRI Türk olarak bundan sonraki hedefimiz televizyon. Çünkü CRI, Çin Ulusal Radyosu ile Çin Merkezi Televizyonu aynı çatı altında birleşti. Bir Çin medya grubu oluştu ve yeni yapılanma bu tür faaliyetleri daha da güçlendirecek. Bu grup şu anda gerek çalışan insan sayısı gerekse altyapısı açısından dünyanın en büyük medya grubu oldu” diye konuştu.

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