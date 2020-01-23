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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi; kent karantinaya alındı, uçuşlar iptal

23 Ocak 2020 12:45

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17’ye, toplam vaka sayısı da 571’e çıktı. Wuhan'ın karantina altına alındığı açıklandı.
Öte yandan toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Bugün (23 Ocak) yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan salgın 5 ülkeye daha yayıldı. 

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsüyle ilgili önerge verdi. Göker, “Virüs salgınının yaşandığı bölgelerden ülkemize gelen yolculara herhangi bir virüs testi uygulanmakta mıdır?" diye sordu.

 

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