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Çin'in uzay aracı Zhurong’un Mars’a iniş görüntüsü yayınlandı

28 Haziran 2021 08:47

Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

BBC’nin haberine göre, CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtilerek “Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars’tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor” denildi.

Zhurong, 15 Mayıs’ta Mars’ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı. ABD ve Rusya’nın ardından Çin, Mars’a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong’un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020’de yola çıkmış ve 7 ayda Mars’a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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