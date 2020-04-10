T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin Ankara Büyükelçiliği, Vuhan'ın Koronavirüs ile mücadelesini konu alan belgeseli paylaştı: Yaşam ve Ölüm

10 Nisan 2020 09:56

Çin Ankara Büyükelçiliği, Vuhan'da bulunan Jinyintan Hastanesi’ndeki doktor ve hastaların yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadelesini anlatan 'Yaşam ve Ölüm' belgesel dizisinden kesitler paylaştı. 

Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, “Her hasta aslında bir aileyi temsil ediyor. O kişi bir ailenin evladı, annesi, babası, ninesi, dedesi… Ne olursa olsun, o hasta bir ailenin üyesi" sözlerine yer verildi. 

Büyükelçilik paylaşımında şöyle denildi: 

8 Nisan 2020: Wuhan şehri 76 günlük karantinasından çıkıyor. Binlerce Wuhanlı aile, Covid-19 hastalarını kabul eden öncü Jinyintan Hastanesi'nde özellikle, yaşamı ve ölümü deneyimledi. Sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar...Hepsi hastalara yardım etmek için canlarını dişlerine takıp çalıştılar. Buz gibi soğuk gecelerde. Koruyucu ekipmanlar yüzünden moraran, çizilen, yıpranan yüzler. Hiç birinin bir önemi yok, çünkü tek önemli olan, olabildiğince çok hayat kurtarmak! Jinyintan Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları, hastaların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığıyla yakından ilgilendiler. O karmaşaya ve panik ortamına rağmen, hastalara adeta aile oldular. Her hastalıkta olduğu gibi Covid-19'da da moral çok önemli. Yoğun bakıma yatan hastalarda, hastalığa ek olarak moral olarak çöküş de tedaviyi zorlaştırıyor.

ETİKETLER

yaşam ve ölümbelgeselçinvuhanJinyintan Hastanesikoronavirüssalgınmücadeledoktorhastaçin ankara büykelçiliği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24