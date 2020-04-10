Çin Ankara Büyükelçiliği, Vuhan'ın Koronavirüs ile mücadelesini konu alan belgeseli paylaştı: Yaşam ve Ölüm

Çin Ankara Büyükelçiliği, Vuhan'da bulunan Jinyintan Hastanesi’ndeki doktor ve hastaların yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadelesini anlatan 'Yaşam ve Ölüm' belgesel dizisinden kesitler paylaştı.

Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, “Her hasta aslında bir aileyi temsil ediyor. O kişi bir ailenin evladı, annesi, babası, ninesi, dedesi… Ne olursa olsun, o hasta bir ailenin üyesi" sözlerine yer verildi.

Büyükelçilik paylaşımında şöyle denildi:

8 Nisan 2020: Wuhan şehri 76 günlük karantinasından çıkıyor. Binlerce Wuhanlı aile, Covid-19 hastalarını kabul eden öncü Jinyintan Hastanesi'nde özellikle, yaşamı ve ölümü deneyimledi. Sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar...Hepsi hastalara yardım etmek için canlarını dişlerine takıp çalıştılar. Buz gibi soğuk gecelerde. Koruyucu ekipmanlar yüzünden moraran, çizilen, yıpranan yüzler. Hiç birinin bir önemi yok, çünkü tek önemli olan, olabildiğince çok hayat kurtarmak! Jinyintan Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları, hastaların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığıyla yakından ilgilendiler. O karmaşaya ve panik ortamına rağmen, hastalara adeta aile oldular. Her hastalıkta olduğu gibi Covid-19'da da moral çok önemli. Yoğun bakıma yatan hastalarda, hastalığa ek olarak moral olarak çöküş de tedaviyi zorlaştırıyor.