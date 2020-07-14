Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline alıp ot biçti

Sivas’ın Altınyayla İlçesi Deliilyas beldesi Belediye Başkanı Mehmet Tek, çim biçme makineleri bozulunca çareyi tırpanda buldu. "Durumumuz vahim" diyerek çim biçme makinesi alacak paraları olmadığını dile getiren Tek, tırpanı eline alarak belediyeye ait alanlardaki ot ve ekinleri biçti.

"Belediyenin personeli yetersiz olduğu için yeri geliyor ot biçiyoruz, yeri geliyor yonca biçiyoruz, yeri geliyor bekçilik yapıyoruz" diyen Tek, durumlarının vahim olduğunu belirterek, "Makine alacak kasamızda para yoktur. Hiçbir şey alternatifsiz değildir. Teknolojisi herkes kullanmak faydalanmak ister. Bizler de kullanamadığımız için imkanlarımız yetersiz olduğu için rabbimin verdiği fiziği hiç çekinmeden tereddüt etmeden tarlada tapanda kullanmaya çalışıyoruz" dedi.