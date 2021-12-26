Çıkardığı ilginç seslerle koyunlarını çağıran Bingöllü çoban, koyunlarının hepsini satmış

"Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana ‘Hayvanlarını çağır’ dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, ‘Bunlar niye gelmedi?’ dedi. Ben de "Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor’ dedim."