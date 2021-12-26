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Çıkardığı ilginç seslerle koyunlarını çağıran Bingöllü çoban, koyunlarının hepsini satmış

Bingöllü çoban İlhan Orak, koyunlarını sattığını ve artık çobanlık yapmadığını söyledi

26 Aralık 2021 12:13

Yıllar önce TRT ekranlarında koyunlarını çağırmak için çıkardığı ilginç seslerle tanınan Bingöllü çoban İlhan Orak, koyunlarını sattığını ve artık çobanlık yapmadığını söyledi.
 
TRT Haber ekibi, Bingöllü Çoban İlhan Orak'ı 13 yıl sonra Solhan ilçesindeki köyünde yeniden ziyaret etti.
67 yaşında olan Orak, o günü şu sözlerle anlattı:
 
"Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana ‘Hayvanlarını çağır’ dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, ‘Bunlar niye gelmedi?’ dedi. Ben de "Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor’ dedim."
Orak, artık çobanlık yapmadığını ve koyunlarının hepsini sattığını söyledi.
 
Kaynak: TRT Haber
Bingöllü çobankoyunses

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