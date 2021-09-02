Cihat Tamer, Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuştu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuşan oyuncu Cihat Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" dedi.

Ferhan Şensoy'un unutulmayacak bir sanatçı olduğunu ifade eden Tamer, "Yazdıklarıyla, çizdikleriyle, oynadıklarıyla ülkeye malolmuş insanlar vardır. İşte Ferhan onlardan biridir. Unutulmayacaklar listesine adını yazdırdı" diye konuştu.

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