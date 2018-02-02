Cihangir'de sokak köpekleri için 'Pati Park' açıldı

Sosyal belediyecilik çalışmalarını her alanda sürdüren Beyoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Kısa bir süre önce sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla kedi evi açan Beyoğlu Belediyesi, köpekleri de unutmadı. Köpekler için de Cihangir Parkı'na yapılan Pati Park açıldı. Kısa bir süre önce sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla kedi evi açan Beyoğlu Belediyesi, bu kez de sokak köpekler için Pati Park yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Cihangir Parkı'na inşa edilen Pati Park'ın açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda hayvansever katıldı.