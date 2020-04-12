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Çiftlikteki köpekleri besleyen şüpheliler, 20 koyunu alıp kaçtı

12 Nisan 2020 18:04

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, köpekleri kemikle besledikten sonra 20 koyunu çalarak, kayıplara karıştı. 

Olay, kamyon garajı yakınlarında bulunan Hüseyin Karalamacı’ya ait besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin karanlığını fırsat bilen hırsızların, besi çiftliğini koruyan köpekleri kemikle besleyerek, 20 koyunu çaldığı öne sürüldü. 

Olayla ilgili konuşan hayvan sahibi Hüseyin Karalamacı’nın oğlu Efe Karalamacı, “Anladığımız kadarıyla hırsızlar virüs salgınını fırsata çevirmişler. Önce köpekleri kemikle beslemişler. Kapıdaki zinciri keserek besiye girmişler ve kendi araçlarına sığdırabildikleri 20 koyunu çalmışlar. Geriye 8 küçükbaş hayvanımız kalmış. Bundan birkaç yıl önce de motosikletim çalınmıştı” diye konuştu. 

Olayla ilgili polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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