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Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik özür diledi

06 Nisan 2018 14:38

On binlerce insanı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın 'Çiftik Bank' girişiminin reklam yüzü olan tiyatrocu Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi. Çevik, "Ben, sadece reklam yüzü oldum, arka planını araştırmadım" dedi. Son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat, İsmail Saymaz ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı. Çevik, "Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim. Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Sadece bir reklam filminde oynadım, gerçekten fark etmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım" dedi.

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