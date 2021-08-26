Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda; koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi

“Maalesef başaramadı. Böyle kederli anlarda gerçekten çaresiz hissediyorsunuz, ne yapacağınızı ve ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle salgın döneminde kimse o sınırın kapanması ve yakınlarının yanında olamamak için hazırlanamaz, bu zamanlarda birini kaybetmek oldukça zor. Tabii ki Avustralya'da ve dünyada bu zor durumu yaşayan çok sayıda kişi var."