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Çiftçiden Akşener'e: Bu işi çözersiniz, size artık başbakan sıfatıyla bakacağız

"Size güveniyoruz"

29 Eylül 2021 15:50

Kırşehir Kaman'da icralardan kurtulmak için her şeyi sattıklarını söyleyen bir çiftçi İyi Parti lideri Meral Akşener'den yardım isterken, "Size artık başbakan sıfatıyla bakacağız" dedi.

Vatandaş Akşener'e "Ne olursunuz, siz bu işi çözersiniz. 'Şeyi durdurun paramızı ödeyin' demiyoruz biz. 1 ay erteleyin çiftçiler kendi aralarında tarlalarını 3-5 milyona satabilirler. Ama şu anda çiftçinin tarlası 2 milyona gidiyor. Ne olursunuz. Sizi Allah gönderdi buraya. Samimi söylüyorum, size güveniyoruz. Size artık başbakan sıfatıyla bakacağız" dedi. 
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