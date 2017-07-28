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Churchill film fragmanı

28 Temmuz 2017 15:10

Alex Von Tunzelmann'ın kaleminden çıkan İngiltere yapımı biyografi-dram türündeki "Churchill", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Yönetmenliğini Jonathan Teplitzky'nin üstlendiği film, Normandiya Çıkarması'na giden saatlerde İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın iç mücadelesi ve etrafını saran siyasi durumu anlatıyor. Nick Taussig ve Piers Tempest yapımcılığında çekilen "Churchill"ın başrollerinde Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell ve Julian Wadham yer alıyor.

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