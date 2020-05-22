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Christopher Nolan'ın son flimi 'Tenet'ten yeni fragman

22 Mayıs 2020 16:14

Yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alan Christopher Nolan imzalı Tenet filminden yeni fragman paylaşıldı. Normal planlamaya göre 17 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girmesi beklenen filimin salgın nedeniyle vizyon tarihinin ertelenebileceği de dile getiriliyor. 

John David Washington ve Robert Pattinson’ın başrollerini üstlendiği, Christopher Nolan imzalı film Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar gibi filmleri sinema dünyasına kazandıran Nolan’ın bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli filmlerden biri. 

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