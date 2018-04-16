CHP'liler Taksim'e çıktı: Susma, haykır, OHAL'e hayır

CHP'liler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 7. kez uzatılmasına karşı İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Polisin meydana giriş izni vermediği eylem için CHP'liler Sıraselviler Caddesi'nin meydana çıkan bölümünde toplandı. OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemine polis izin vermedi. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekliyor.