CHP'li Yedekci TBMM'de sitem etti: Hiç sesi çıkmayan, belki de ruhuna Fatiha okutmamız gereken Aile Bakanı'nın yerine bırakıyorum bu çiçekleri

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM Genel Kurulu'nda çocuklara yönelik cinsel istismarına tepki gösterdi. Elindeki çiçekleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın koltuğuna bırakan Yedekci, “Hiç sesi çıkmayan, aslında belki de ruhuna Fatiha okutmamız gereken Aile Bakanı'nın yerine bırakıyorum bu çiçekleri” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM Genel Kurulu'nda çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin söz aldı. Yedekci “Çocuk istismarına göz yumarak, bu çocukların geleceğe dair umutlarını, bu çocukların yarınlarını, bu çocukların aile kurma duygularını, bu çocukların insanlığa ait aidiyet duygularını, huzurlarını ve yarınlarını çaldınız ve ne kaldı geriye? Ruhunu aslında bir anlamda paramparça ettiğiniz yalnız, huzursuz ve mutsuz bir çocuk kaldı” diyerek kürsüde yanına aldığı çiçeğin yapraklarını kopardı. Elindeki çiçekleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın koltuğuna bırakan Yedekci, “Hiç sesi çıkmayan, aslında belki de ruhuna Fatiha okutmamız gereken Aile Bakanı'nın yerine bırakıyorum bu çiçekleri” dedi.