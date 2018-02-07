CHP'li Yedekci: 3 milyar dolar parayı sürdürülebilir enerjiye aktarsınlar; insanlarımız ölüm ile para, elektrik ile kanser arasında sıkıştırılmasın

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; “Kaçarak kurtulamazsınız. Vatandaşa hesap vermek ve açıklama yapmak zorundasınız” dedi. Kansere harcanan paranın 3 milyar dolar olarak açıklandığını vurgulayan Yedekci, “Bu nükleer enerji santralleriyle kanser olan hastaların sayısının ne kadar arttığını hep beraber görüyoruz. O 3 milyar dolar parayı sürdürülebilir enerjiye aktarsınlar, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, toprak enerjisi, füzyon enerjisi kullanılsın. İnsanlarımız ölüm ile para, işsizlik arasında, elektrik ile kanser arasında sıkıştırılmasın” dedi.