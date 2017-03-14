CHP'li Veli Ağbaba: Erdoğan'a ettiği küfürleri yalayan Süleyman Soylu bir dönektir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "FETÖ'nün etkisinde olmakla" itham ettiği sözlerine sert sözlerle yanıt verdi. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ağbaba, CNN Türk'e verdiği röportajda Süleyman Soylu için şunları söyledi: "Bunlar Fethullah'ın çocuğudur. Çünkü bunlar Fethullah'la işbirliği sayesinde bu noktaya geldiler. Süleyman Soylu da geçmişi bellidir, bir dönektir. Siyasi makam, mevki uğruna geçmişte AKP ile Tayyip Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri, ettiği küfürleri yalayarak bu noktaya gelmiştir. O bir dönektir. Siyasi makamlar için kendi siyasi düşüncelerini satmış bir zattır."