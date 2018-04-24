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CHP'li vekillerden duruşma öncesi ortak açıklama

24 Nisan 2018 14:46

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla biri tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın sekizinci duruşması bugün (24 Nisan 2018) Silivri'de görülecek. Dört gün sürecek duruşmada mahkeme heyetinin kararını çıkması bekleniyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava kapsamında Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 541 gündür tutuklu bulunuyor. Duruşma öncesi CHP'li vekiller basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'de her şey değişiyor, ne yazık ki gazetecilerin kaderi değişmiyor. 541 gün süren tutukluluk boyunca, ortaya tek bir delil sunamadılar. Yaptıkları bütün suçlamalar gazetecilik faaliyeti. Adeta aklımızla alay edercesine bir dava dosyası burada görüşülüyor. Cumhuriyet gazetesi çalışanları, okurları ve Türkiye'nin tüm demokrasi güçleri içi boş dosya ile birlikte 541 gündür bir zulümle karşı karşıya. Şu an 150'nin üzerinde gazeteci haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Biz tüm gazetecilerin özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yarkadaş'ın ardından söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Burada Cumhuriyet ve gazetecilik yargılanıyor. Bu dava talimatla açıldı. Yargı bağımsızlığının olmadığı yerde adalet gerçekleşmez. Tüm gazeteciler özgürleşene kadar burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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