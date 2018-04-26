T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Türkiye'de gazeteciliği bitiren; gazeteciliğin, halkın haber alma hakkının mahkûm olduğu bir karar

26 Nisan 2018 02:35

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının 'terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 6 ay ila 7 yıl 13 ay 15 gün arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı karar duruşmasının ardından T24'e açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu, "Verilen karar, Türkiye'de gazeteciliği bir mahkeme kararıyla bitiren; gazeteciliğin mahkum olduğu, halkın haber alma hakkının mahkum olduğu bir karar oldu. Ve maalesef hiç şaşırtmadı" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet gazetesi davasının bir talimatla başladığını savunan Tanrıkulu, "Soruşturma uzun sürdü ve büyük siyasi müdahaleler oldu ve o talimatın içerisinde bir hüküm cümlesi de vardı. Mahkeme bugün o hüküm cümlesini açıklamış oldu. Bu dava, Türkiye'de gazeteciliğin yargı eliyle kurumsal olarak bitirildiğinin de bir hükmü oldu aynı zamanda. Çünkü tek tek gazetecilere açılan davaların dışında bu dava Cumhuriyet gazetesinin kurumsal kişiliğine karşı da açılmıştı" dedi. Tanrıkulu, şöyle devam etti: "Ama önümüzde istinaf süreci ve 24 Haziran'a kadar devam edecek bir seçim süreci var. Bu seçim, adaletle buluşmanın da seçimi olacak. 24 Haziran'dan sonra hem yargıyı düzeltmek hem de adaletle yeniden buluşmak fırsatımız olacak. Belki Akın Atalay çıktı ama mahkeme verebileceği en ağır hükmü, kararları verdi. Dava dosyasında bu mahkumiyetle ilişkilendirilebilecek bir kanıt olmamasına rağmen bu hükmü verdi. Sadece Akın Atalay'ın yakınlarına, bize kavuşacak olmasının; bizim ona kavuşacak olmamızın buruk bir mutluluğu var üzerimizde."

ETİKETLER

sezgin tanrıkulucumhuriyetdava

Diğer Videolar

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Ekonomik peyzaj yapacağız

Fransa, İngiltere ve Japonya'da 'Aileme göz kulak ol' uygulaması

Dili konserve kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24