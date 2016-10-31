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CHP'li Tanal: Şeriata karşı baş kaldıran Cumhuriyet gazetesinin şehidi çoktur

31 Ekim 2016 15:10

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyon sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Selina Doğan gazeteye destek için Cumhuriyet binasına gitti. Tanal şunları söyledi: "Cumhuriyet Gazetesi'nin misyonu ve görevi kurulduğu günden bugüne kadar demokrasi, hukuk devleti, özgürlükleri savunmak oldu. Darbelere karşı çıktı. Laik, demokratik hukuk devletini savundu. Şeriata karşı baş kaldırdı ve bu çizgisinden dolayı bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok var. Cumhuriyet Gazetesi bugüne kadar şeriat özlemi içinde olan güçler tarafından hep hedefteydi. Bugüne kadar hedeften inmedi. Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkmak demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır. Aslında siyasi iktidarın bir gizli gündemi var."

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Mahmut TanalCumhuriyet gazetesi

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