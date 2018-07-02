T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Seyit Torun: CHP'de liderlik sorunu varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor

02 Temmuz 2018 22:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'deki liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini savunarak, "Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Meclis'te milletvekili kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarına ilişkin Seyit Torun, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız. Daha önceden Aralık ayı olarak bu konuşulmuştu. Seçimin akabinde yeniden konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde böyle bir teklif gelirse değerlendirilir" dedi. CHP'de liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini öne süren Torun, şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan da, sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki biran önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

ETİKETLER

chpliderlikseyit tosunparti

Diğer Videolar

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: Bir sonraki kongrede iktidar partisinin kongresini yapacağız

Sobe | Müzisyen Korhan Futacı oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Bir yanımız iç sıkıntısı bir yanımız güneşli

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Ahmet Hakan'dan CHP'nin boykot kararına uyan İmamoğlu'na: “Çıkaracağım” dediği parti...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24