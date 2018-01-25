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CHP'li Öztürk ile Perinçek arasında 'Kim kime yaslanıyor' tartışması

25 Ocak 2018 20:38

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında CHP'li Öztürk Yılmaz ile Doğu Perinçek arasında 'Kim kime yaslanıyor' tartışması yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Afrin operasyonunun konuşulduğu programda Öztürk Yılmaz, "Rusya'ya bir yaslanmanın" olduğunu söyledi. Yılmaz'ın bu sözleri üzerine Doğu Perinçek, "Kimseye yaslanmak yok. Siz yaslanma halindesiniz. Siz Amerika'nın psikolojik harekatında yer alıyorsunuz. Genel başkanınız da, siz de, Tuncay Özkan da bu görevi yapıyor." dedi. CHP'li Yılmaz da, "Yaslanmıyoruz, bakın bütün konuşmamda diyorum ki, ben yaslanmam." ifadelerini kullandı.

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